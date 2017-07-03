金馬青少年電影課台中首度開課 近300人報名創歷史新高

金馬青少年電影課首度在台中開課，今天於市府舉行開課記者會。（台中市政府提供）

2017-07-03 21:13

〔記者黃鐘山／台中報導〕金馬青少年電影課台中首度開課，由金馬影展團隊及專業影人授課，雖招生名額擴大至55名學員，還是吸引296人報名，創歷年報名人數新記錄。市長林佳龍表示，期盼從小培養年輕人對電影的喜好，讓影視文化向下扎根。

「2017第3屆金馬青少年電影課」，市長林佳龍、台北金馬影展執行委員會執行長聞天祥、市府新聞局主秘林尚賢、台中市影視發展基金會執行長林盈志、導演楊雅喆、台中國際動畫影展節目總監石昌杰等人，攜手宣布金馬青少年電影課今夏在台中盛大開課。

林佳龍表示，很高興在聞天祥執行長促成下，今年首度將青少年電影課移師台中開課，讓優質的影視教育得以在各縣市均衡發展，相信對中部學子而言，雖然放暑假，但可以上電影課是很開心的一件事，希望從小培養年輕人對電影的喜好，了解這項高科技的藝術。

他指出，市府希望打造台中成為最適合拍片及發展影視的城市，除成立影視基金會輔導拍片，每年也編列1億元預算，推動影視文化相關協拍與補助等，更於霧峰興建「中台灣影視基地」，並引進中影八德公司經營，明年將可正式營運，提供專業便利的拍攝環境。

聞天祥指出，電影課舉辦宗旨是「深入電影」，課程涵蓋類型包括電影史、動畫、紀錄片、劇情片、黑白默片等，希望讓學員能看得快樂，更能一窺電影的門道，期盼透過這個活動讓喜歡電影的朋友聚集在台中，幫助台中國際動畫影展先建立起最強大的年輕生力軍。

電影課導師群之一的楊雅喆說，金馬青少年電影課是一個很棒的活動，他在16、17歲看電影時，全靠自己摸索學習，如果當年有這個課程的話，相信自己能成為更好的導演，寫出更好的劇本。