淡水漁人舞台週末搖滾夜 獨立樂團嗨翻夏日

2017-07-03 23:05

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府在淡水漁人碼頭打造「淡水漁人舞台」，提供獨立樂團及原創歌手戶外表演舞台，去年推出獲得好評，為迎接暑假到來，7月8日起至8月20日止，舉行6週共12場次的音樂派對，吹著徐徐海風，在震撼的樂聲中揮灑熱血，和觀眾一起嗨翻夏夜。

觀光旅遊局長陳國君表示，淡水漁人舞台提供原創音樂自由揮灑的表演平台，讓獨立樂團與歌手在舞台上發光發熱，帶領民眾認識台灣原創音樂，市府也推薦淡水一日遊程，期許帶動觀光發展。

淡水漁人舞台每週規劃不同主題（除7月29日、30日遇海祭停辦外），每逢週六、日晚間6點到8點，共邀請24組表演者輪番上陣，7月8日率先登場的是拉丁搖滾日，由獲得第26屆金曲獎最佳新人的「Boxing樂團」和「小女伶與世界末日派對」帶來精彩演出，接下來分別是客家流行搖滾、英式搖滾、美式搖滾、重金屬之夜及新世代搖滾，展現多元音樂風格。節目表可上新北市觀光旅遊局網站查詢。

台客電力公司DJ大衛說，淡水漁人舞台透過戶外展演，讓更多民眾參與，成為獨立樂團發展的最佳平台；主唱大堡認為，新樂團在萌芽初期經營困難，此平台創造被民眾看見的機會，可定位為「音樂人的搖籃」；「台灣爽」貝斯手禮義說，在這個舞台他看見不同風格的音樂曲風，對創作者而言是很好的學習交流機會，戶外舞台考驗現場表演的吸引力和魅力，有助於樂團成長。