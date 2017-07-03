關西太和宮書法研習營開課

新竹縣關西鎮的小朋友們放下平板、手遊改學書法。（記者黃美珠攝）

2017-07-03 20:52

［記者黃美珠／關西報導］新竹縣關西鎮今天有40名小學學童放下手中的平板、手遊，改拿毛筆在太和宮內學寫書法。原來是新竹縣「暑假樂活FUN一夏」系列活動的書法夏令營，當地不少父母希望藉此活動能幫孩子戒掉數位世界聲光刺激的「癮頭」，讓這些孩子的小手換拿毛筆修身養性，以致原定的20個名額1次收了40個小朋友。

這是新竹縣政府今年暑假替國中小學生推出的10大類、220個營隊活動之1，受邀現場指導的老師王松林、李士生、羅際鴻，都是在書法界知名的人士。

縣長邱鏡淳分別感謝贊助活動的台灣海峽兩岸朱子文化交流促進會董事長朱茂男，與免費提供場地的太和宮。

指導老師之1的王松林說，現在的小孩在講究動態、視覺效果的數位年代成長，普遍性子都很急。學習書法可讓人寧靜，字體強調的和諧，也可運用在家庭經營和個人的言行舉止、行住坐臥中，潛移默化，讓字寫得好之外 ，也達到修身養性的功效。

這些平日用來打電動、 玩電腦、彈琴或是畫畫的小手，改握起毛筆什麼姿勢都有。指導老師們不斷提醒：毛筆要垂直，手肘要提高。

以前的學習都是學員單槍匹馬或跟同儕結伴而行，今天的場景卻是連這些小學員的阿公、阿婆或是父母親也在場「旁聽」，顯得熱鬧滾滾。

縣府表示，書法營是第2年開辦，以學習隸書為主，早上是國小學生，下午則換國中生前往上課。