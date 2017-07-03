觀光科技帶動偏區旅潮 崑大師生拍54部短片扮推手

崑山科大師生深入龍崎，進行主題旅遊的推廣。（記者吳俊鋒翻攝）

2017-07-03 23:35

〔記者吳俊鋒／台南報導〕近年來農村小旅行已成為社區深度體驗的新趨勢，崑山科大師生團隊進駐台南市偏遠的龍崎區，整合當地的特色景點、美食，規劃出主題路線，還針對不同交通工具族群的指引需求，以第一人稱的形式，拍攝了多達54部的動態性導覽短片，讓民眾可以盡情遊賞，全都PO上網，提供搜尋，協助推廣當地觀光。

「龍崎新旅潮」是由崑大公廣與企管等系執行水保局大專院校農村實踐共創計畫的專案成果，投入百人的師生團隊，透過科技觀光的概念，要提升偏區的能見度。

擔任計畫主持人的公廣系副教授蔡佩芳強調，在智慧科技的時代，遊客們能自主、方便掌握導覽資源，是促進農村社區觀光發展的重要關鍵，因此提供的訊息內容，必須更多元、創新，且有吸引力。

為此，師生團隊利用課餘時進駐龍崎，訪談耆老，且實地踏查，先著手觀光資源的盤點，包含自然美景取勝的虎形山公園、牛埔農塘，宗教類的文衡殿、龍湖宮，以及古早味的草仔粿、鹹飯，還有產業面的竹炭故事館…等。

團隊再依據觀光資源的內容，合作規劃出環境教育、休閒遊憩、美食饗宴、產業體驗等主題旅遊路線，特別的是，並製作景點間的交通串連影片，協助旅人造訪時，可以無障礙地迅速移動。

蔡佩芳表示，師生跨系組隊，建置單車、機車、公車，還有自行開車等運用不同交通工具到達龍崎的影像，並開發當地的特色景點，每部短片都以動態性的第一人稱形式來表現，形成自主導覽系統，增加旅人來訪意願，且能深度體驗。

蔡佩芳說，已拍攝54部相關短片，趕在暑假前完成後製，放置於YOUTUBE專區，猶如龍崎區的觀光頻道，讓民眾上網時，能一次性地獲得影像資料，節省搜尋時間，且能有更生動的事前體驗，提高到當地旅遊的動機。