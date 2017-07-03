輪胎變身甜甜圈？這個「輪胎公園」猴賽雷啦！

彩色輪胎山拍團體照，就不怕「遮臉」了。（記者劉曉欣攝）

2017-07-03 22:54

〔記者劉曉欣／彰化報導〕黑壓壓的輪胎，變身為彩色甜甜圈？這不是魔術，但是彰化縣福興鄉福寶社區辦到了！

福興鄉福寶村改造「牛稠古厝」變身為輪胎公園，用廢棄的超大輪胎打造「甜甜圈」圍牆，公園內從機器人、戰車、機車與洗手台，通通都是輪胎再生，連彩色輪胎山都成為打卡新熱點，發揮創意無極限。

福寶村有聞名全國的福寶酪農區，近年以「乳牛彩繪村」營造話題，福寶村長黃耀輝去年接受台明將董事長林肇睢無償提供「牛稠古厝」與鐵皮廠房的土地、房舍，約定為期6年讓社區使用，他看到許多酪農戶都有廢棄不用的農機大輪胎，靈機一動，就直接拿輪胎來打造主題公園。

他說，農機具輪胎特別大，他全部拿來作圍牆再上漆，而輪胎最怕的是就是積水，就怕孳生病媒蚊，他直接在輪胎底下打個洞，讓雨水可以流出來。

輪胎公園不只是圍牆用輪胎來打造，連洗手台，入口意象也是，還有輪胎步道；輪胎山、輪胎機器人、輪胎賽車、輪胎機車與輪胎戰車，黃耀輝說，由朝陽科大學生所協助打造的彩色輪胎山，是拍團體照的最佳打卡點，每個人爬上輪胎山，拍團體照完全不會遮到臉孔，而最忙的是公園主角輪胎機器人，可說是人見人愛，男女老少看到都要打卡。

黃耀輝說，閒置多時的「牛稠古厝」與鐵皮廠房大變裝，爭取彰化縣政府城觀處30萬元經費改造，經過一年多的努力，古厝變身為背包客棧，鐵皮廠房搖身一變為福興產業中心，「輪胎公園」將成為福寶社造的新亮點！

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