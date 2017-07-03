從產地到餐桌 亞洲餐旅學生「雙鐵環島」

亞洲餐旅「雙鐵環島」暑期活動今日啟程出發。（記者洪瑞琴攝）

2017-07-03 22:41

〔記者洪瑞琴／台南報導〕亞洲餐旅鼓勵學生將平日餐旅專業課程所學融入暑期休閒活動，舉辦近年超夯的鐵路加鐵馬「雙鐵環島」計劃，深入探索台灣之美，一行20人今天在校長書國範授旗後出發啟程，展開為期7天6夜的「做中學」人生磨練。

這項暑期活動已連辦4年，以2年級同學為主，全程採自助方式進行，行前由觀光科學生一手規畫全部行程，考量安全及體力負荷，設計「鐵路加鐵馬」，還要在所經之地擔任地方風情文物導覽工作。

餐飲科同學則需攜帶簡式爐具，負責在沿途採購各地特色食材，現煮地方風味餐供師生飽餐，展現「從產地到餐桌」的餐飲全人教育；住宿則是借住各縣市友校宿舍或廟宇香客大樓。

參與學員表示，7天的行程，平均每天至少騎7、80公里，不僅是體能挑戰，更是意志力考驗，為了做好準備，在1年前就開始每周騎車鍛鍊體力，由學校騎到安平、岡山、高雄到墾丁，由近而遠，反覆鍛鍊培養體能。

書國範表示，這項活動讓觀光科學生親身體驗台灣各地方的風土民情，餐飲科同學則能發現認識各地的特色食材與地方美食，落實技職教育「做中學、學中做」，也正好符合107新課綱強調跨科學習精神。

書國範說，尤其今年極端酷熱的暑假，學生沒躲在家中享受冷氣、玩電動，勇於挑戰炎炎夏日，實在是值得肯定。