圓仔升格當姊？ 動物園：7月中旬才能確定

動物園表示，要到7月中旬才能確定「圓圓是」有無懷孕，「圓仔」（圖）是否升格當姐姐了。（資料照，北市動物園提供）

2017-07-03 19:35

〔即時新聞／綜合報導〕台北市立動物園的大貓熊「圓圓」2013年生下「圓仔」後，沒再傳出喜訊，但近期「圓圓」疑似出現懷孕徵兆，不僅活動量降低，還有舔舐會陰、築巢等行為，動物園表示，要到7月中旬才能確定「圓仔」是否升格當姊姊。

綜合媒體報導，「圓圓」近期出現食慾不振、活力降低的狀況，讓園方開始密切關注糞便、孕酮量等各項指標，動物園表示，「圓圓」最近活動量降低，開始會舔會陰、有築巢等行為，但也可能是「假孕」；因「圓圓」不接受超音波，園方7月中旬才能確定是否懷孕。

「圓圓」與「團團」2008年來台，2011年首次交配但未受孕，2013年以人工受孕方式誕下「圓仔」，2014年為了專心育兒沒有交配，2015、2016年的自然和人工交配都失敗，今年3月園方又再為其人工交配。

動物園表示，大貓熊延續後代面臨發情困難、受精後可能流掉，以及育幼困難的問題，若環境不安定，「圓圓」還可能將胚胎吸收，所以園方現在很注意環境控制。

至於本月6日將滿4歲的「圓仔」，去年第1次發情，今年也再次發情，有伴隨排卵，代表快成為成年大熊貓，或許明後年可加入配對。