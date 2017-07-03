嚕嚕米主題餐廳菜單大公開 這幾樣明星餐點必點

Moomin Café嚕嚕米主題餐廳將於7月7日於台北市大安路一段81號開幕，以療癒系的芬蘭童話與玩偶做為「最萌陪吃員」，帶給消費者溫馨歡樂的氛圍。（記者凃盈如攝）

2017-07-03 22:31

〔記者凃盈如／台北報導〕風靡日本的Moomin Café 嚕嚕米主題餐廳，終於將在7月 7日開幕了，除了所有童話裡的成員都舉家搬來台灣當最萌的陪吃員，而這幾款餐點，更是讓粉絲直呼：「可愛到超捨不得吃！｣

熟悉嚕嚕米童話的人，定會知道，除了嚕嚕米和他的爸爸、媽媽、女朋友可兒，還有好友阿金、小不點、大耳、阿丁、溜溜、哥谷等角色，菜單裡「溜溜們蔬菜沙拉」，以餛飩皮裁切成「溜溜」造型，炸過後點綴於沙拉上，帶點鹹香口感；「嚕嚕米家族燴飯」，則可選擇嚕嚕米或溜溜造型的白飯，而飲料「特製拿鐵」、「巧克力歐蕾」、「抹茶歐蕾」，也都可以自選不同角色剪影的可可粉、抹茶粉。「綜合莓果北海道霜淇淋」，在陶瓷馬克杯中盛裝北海道霜淇淋，再淋上綜合莓果醬，食用完畢後，工作人員還會準備新的馬克杯讓你帶回家，是餐後小確幸。

至於預估會狂賣的明星商品 「Moomin House鬆餅」，則是搭配嚕嚕米小屋的7層手作鬆餅，小屋裡盛裝3款甜點，含覆盆莓慕斯、紅豆抹茶慕絲及芒果布丁，甜點會隨著季節做變化，粉絲點鬆餅也可指定一款陶瓷公仔帶回家，台灣店更推出隱藏版公仔「哥谷」，是全球首發限定商品。故事中的哥谷，是全世界最冷、卻又喜歡走到熱的地方的精靈，心地善良的她，因為走路無聲無息，經常在人們沒有察覺的情況下突然出現，把人嚇個半死，十分逗趣。