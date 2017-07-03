南投首日同婚註記掛蛋 衍生同婚稱謂話題

2017-07-03 22:09

〔記者謝介裕／南投報導〕今日是同性伴侶辦理跨區註記的首日，南投縣各戶政事務所均未開張，縣府研判，可能因民風保守才使得「註記」件數掛蛋，但同婚衍生的稱謂問題，卻引發各界熱議，如兒子的老婆叫「媳婦」、女兒的老婆叫啥?縣內戶政人員表示，同婚合法化，衍生的難題可說是一籮筐，「稱謂」只是其中之一，不容中央等閒視之﹗

由於同婚議題相當引人關注，有的網友也發揮創意，以「你不認識的親戚，因為先進的多元成家﹗」為主題，對同姓稱謂大作文章，如兒子的老婆叫「媳婦」、女兒的老婆叫「女妻」、女兒的老公叫「女婿」、兒子的老公叫「兒夫」、姐姐的老公叫「姐夫」、姐姐的老婆叫「姐妻」、哥哥的老婆叫「嫂子」、哥哥的老公叫「 哥夫」、弟弟的老婆叫「弟媳」、弟弟的老公叫「弟夫」、妹妹的老公叫「妹夫」、妹妹的老婆叫「妹妻」…等等，令人莞爾一笑。

南投縣府民政處長吳燕玲指出，同性伴侶「註記」雖不具法律效力，但可作為親密程度的一項標示，如生病須動手術時，便可透過戶政單位出具的「註記」公文，證明伴侶關係而簽立手術切結書，也是同婚相關規範法律未修正出爐前，政府給予的一種保障。

惟礙於個資法規定，同性伴侶申請人在辦理「註記」時，一定要謹慎填寫「個人資料查詢同意書」，如醫療院所、社福機構、警察等單位，否則，以住院開刀為例，未將醫療院所列入其中，戶政單位便無法提供資料佐證彼此親密程度而影響手術切結等情況發生，不容輕忽。

吳燕玲說，事實上，同性婚姻實質面的相關問題相當多，不只民法、戶籍法等相關法令修正，連代理孕母、精子銀行等層面也不可忽略，「稱謂」只是其中之一，如女同志或男同志結婚生小孩，另1位是否可作為孩子的父親或母親?諸如此類情形，縣府也都會將民眾心聲向中央反映。