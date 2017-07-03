後備軍人射擊競賽 352隊2千餘人參賽

軍方舉辦後備軍人射擊競賽，以65K2步槍175公尺實距離射擊。（後備指揮部提供）。

2017-07-03 19:50

〔記者羅添斌／台北報導〕為落實全民國防教育，蓄積後備戰鬥能量，軍方後備指揮部今年特別將步槍實彈射擊列入每年例行的後備軍人運動大會，預計分別於北、中、南及東區規劃辦理9場次，參賽計17縣市352隊2千餘位參賽選手，進行65K2步槍175公尺實距離射擊。

這也是繼軍方邀請高中職學校學生參加射擊競賽後，又擴大到後備軍人，軍方官員今天直言，讓全民都具有一定程度的射擊能力，就是最好的全民國防教育。

中區的競賽今天於台中成功嶺營區舉辦，由中區後備指揮官江弘達少將主持，本次競賽由苗栗縣、台中市、彰化縣及南投縣後備部等4個單位所屬後備軍人輔導中心代表組隊，共計86隊，430位後輔幹部參賽，期透過步槍175公尺射擊，採「兩輪6發子彈」體驗及競賽射擊方式，使後備軍人強化射擊技能，提升敵情觀念，鞏固國防戰力。

本次競賽所有選手均完成射擊姿勢、雷指器射擊預習及模擬訓練館射擊等課程訓練，熟稔射擊程序及要領，接續進行實彈射擊，每位參賽選手皆全神貫注，積極為個人及團體爭取榮譽。

後備指揮部表示，為增進國防互動及體驗，結合「活潑多元」及「寓教於樂」目的，單位特別安排三軍氣偶表演、國防闖關活動、武器裝備陳展及人才招募宣導等活動內容，邀請後輔幹部及眷屬共襄盛舉，進一步瞭解國防先進武器及政策，以達「全民支持、全民關注」之目標。