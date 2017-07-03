全國職場達人盃技能競賽7日登場，144人競技。（記者黃良傑攝）

2017-07-03 22:20

〔記者黃良傑／高雄報導〕「106年全國職場達人盃技能競賽」將在7、8日登場，選在中山工商、勞動部高屏澎東分署兩地競技，共有144名師傅級選手競逐12個職類的冠軍，今年特色是選手年輕化，選手七、八年級生超過一半，初生之犢不怕虎，都想藉由奪冠揚名，老師傅薑是老的辣，選手將使出渾身解數，比賽精彩可期。

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示「台上十分鐘、台下十年功」，參賽選手都是業界一時之選，「全國職場達人盃技能競賽」是國內在職勞工界最大規模賽事之一，選手必須在職3年以上才能由公司推薦參賽，民眾可以到場觀摩，並為選手加油。

勞動部表示，今年比賽項目除原有的蔬食創意料理、泥作創意、室內裝潢創作、櫥窗設計、麵包製作、汽車保修技術、西餐技藝、機車修理等8個職類，還有首度增設的餐飲服務、工廠自動化技術、CNC車床（電腦數控車床）、粧髮創意造型等4個職類。

此外，主辦單位安排「闖關遊戲」，民眾到服務台領闖關卡（限500份），完成闖關即可參加抽獎，禮品為腳踏車。關於活動詳情，可電洽07-8210171轉接2310洽詢。