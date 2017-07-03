指考最後1天 新北2件違規

大學指定科目考試於今日進行最後1天試程。（記者張安蕎攝）

2017-07-03 17:55

〔記者張安蕎／新北報導〕106學年度大學指定科目考試於今日進行最後1天試程，違反試場規則事件共有2件，分別為手表發出聲響及隨身攜帶手機，將依照「試場規則及違規處理辦法」扣分。

今天考試科目為歷史、地理及公民與社會等3科，上午第1節歷史科應考3921人，實到3742人，缺考179人，第2節地理科應考3797人，實到3631人，缺考166人，第3節公民與社會科應考3312人，實到3138人，缺考174人。