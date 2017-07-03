雨打燕巢雛鳥無家可歸 里長夫妻協助安置「寄養家庭」

無家可歸的2隻雛燕被安置在隔壁遮雨棚下方的燕巢後，當地成燕餵食照顧，彷彿住進了「寄養家庭。」（記者蔡孟尚攝）

2017-07-03 22:44

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣竹東鎮五豐里長邱文郎住家騎樓上方的燕巢遭風雨打濕破損，裡面2隻雛燕掉了下來，他和太太黃美玲緊急把2隻小燕子安置到隔壁鄰居遮雨棚下方的燕巢裡，之後當地成燕竟扮演「寄養家庭」父母角色，叼食物餵這兩隻雛燕吃，鳥類間的溫情讓他們夫妻倆相當感動。

「哇！燕子也可寄養，人類有愛，燕子也一樣。」黃美玲一開始只是想讓2隻小燕子有個棲身之所，沒想到當地的成燕把牠們當自己小孩一樣餵食，看到小燕子健康的活下來，而且還在隔壁遮雨棚下的燕巢裡嘰嘰喳喳的鳴叫，她覺得相當溫馨。

邱文郎說，1日晚間突如其來的一場風雨，把蓋在他家騎樓上方的燕巢打濕，不斷被雨水溶解的土巢承受不了兩隻雛燕的重量破損，還不會飛的小燕子就這樣跟著爛泥一起掉下來，他和黃美玲看到後即刻救援，把牠們放到隔壁遮雨棚下方的燕巢裡，就當是緊急安置在「寄養家庭」。

邱文郎說，他住的北興路三段沿線，幾乎家家戶戶的門前都有燕巢，每到燕子來棲息的時節，天氣好的傍晚就可以聽到這些燕子嘰嘰喳喳的叫聲，感覺十分熱鬧，而小燕子住進「寄養家庭」後被其他成燕照顧的溫情故事傳開後，大家也更疼愛這些燕子了。