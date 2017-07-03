指考落點 補教估：台大醫學系門檻455分

2017-07-03 17:35

〔記者吳柏軒／台北報導〕大學指考今天下午正式考完，考生成績也定案，補教老師劉駿豪立即進行相關落點分析，他發現，今年指考題目穩定，分數變動不大，也有學生跟他透露考完的感覺，認為去年的錄取分數極具參考價值，並預估台大醫學系的落點約在455分左右。

劉駿豪說，今年只有數學甲寫起來卡手，讓學生感覺到難度，物理、生物等科目對學生來說並沒感覺特別難，評估今年得分會跟往年得分差不多，但因為指考只採計5個科目，考生須注意各校與志願科系的排列組合。

以三類組來說，醫學系有的採計英數物化生，也有的採計國數物化生，劉駿豪分析，若看台大醫學系，去年分數457.2，今年應該會落在455左右，高雄醫學系（公費生）去年431.7，今年略降約430，但特別採計國文科的醫學系還有中山醫學系跟高雄牙醫系，兩者分數今年落點約415左右。

再看二類，劉駿豪指出，看國英數物化非常穩定，若想上前段大學的科系，去年分數可以拿來參考，估台大電機系今年約420分，但還是要參考產業趨勢，如台大資工系近年分數攀升，去年來到415.7分，預估今年分數會落在418分，等於逼近電機系。

劉駿豪也說，一類組今年因為數學乙不難，不會受到自然組跨考的影響，對社會組學生也能取得好成績，再加上今年社會科的歷史、地理、公民與社會等科較易，評估只要有看社會科目的科系，今年錄取分數都會上升，預估一類組分數若跟去年比較，會上升5到10分左右，如台大哲學系、台大地理環境系B組等，落點約405分左右。

劉駿豪鼓勵考生，考生拿到成績後，可以參考去年的錄取分數一覽表，從中幫自己排序，因為去年的分數極具參考價值。