大學指考拿高分關鍵 全教總：須具統整推理力

2017-07-03 17:39

〔記者林曉雲／台北報導〕大學指考今天下午結束，考生拿高分的關鍵，全國教師工會總聯合會副秘書長兼高級中等學校委員會主任委員黃致誠老師直指，考生必須具有綜合、統整及推理能力，且要腳踏實地動手作實驗，在大學指考朝向素養命題，重視理解性的學習，且強調生活應用與素養導向的趨勢下，考試引導教學，會帶動高中對實驗的重視，但今年各科出題方向及難易度未一致，對教師備課與教學有不確定感，對落實新課綱與素養導向為美中不足之處。

黃致誠也表示，十二年國教新課綱強調素養，未來大考試題應要有優質的穩定性，才能達成有效且公平的評量，全教總建議政府應投入資源，結合高中教師在教學上的實踐智慧，建立大考的題庫系統，並即時配合公布試題範例，以配合高中教師備課需求，才能有效改善長期以來大考試題穩定性的爭議和困擾，為即將上路的新課綱及大學考招，打下最佳的基礎。

全教總50位高中老師總評各科，物理科難易適中，與傳統題目較接近；化學科則需具備綜合及統整能力才能解題；生物科試題偏難，數學乙題目簡潔有力，屬於近年來較簡單的考題；國文科的選擇題以閱讀理解為主；英文科考驗學生運用英文學習於實際生活之溝通能力，閱讀文章也測試學生分析、判斷及整合的能力。

至於數學甲的試題設計，有需利用跨章節概念，可強化章節統合的教學與學習；歷史科學生需要運用閱讀理解與統整能力，才能拿高分；地理科增加與時事的連結度，提高學生對國際社會的關懷與國際視野。

公民科命題中規中矩，難易適中，具鑑別度，屏東高中洪柏禎老師表示，選修上、下冊所占題數比例稍高，有利於高三階段的完整學習歷程；圖表題型較多，可增加學生的判斷理解與組織能力；可惜今年未見創意試題，且時事題偏少，如2年前的八仙塵暴事件；題目敘述雖簡鍊，但學生仍需要多點耐性與細心推敲題意內涵。