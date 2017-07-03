大學指考公民科 補教：公民不服從入題

2017-07-03 17:31

〔記者林曉雲／台北報導〕大學指考公民科，補教老師羅文表示，今年時事題和往年差不多，考出8題左右，其中第47和48題考公民不服從議題，太陽花學運占領立法院，相關人士獲法院判決無罪，考前即預測可能會考，果真考出來，公民服從關鍵是和平非暴力，故意違反法律，並不難回答。

羅文綜合分析整體考題比去年簡單，考生只要有基本概念、多注意新聞報導就可得分，但仍具有一定的鑑別度，補教估五標略升，頂標估78分；在考題冊數的分布範圍部分，羅文表示，第一冊考5題、第二冊7題、第三冊6題、第四冊九題，選修很重要、考出23題、幾占一半比例。

羅文表示，考題也考八仙塵爆問題，但命題老師出的有點複雜，新北市政府及觀光局都在互推、吵是誰的責任，但49題卻要考生判斷管轄機關是地方或中央，考生如判斷錯誤，就會全錯，經查，勒令八仙歇業是觀光局，地方政府宣布暫停活動，學生會混淆，老師出的有點太過。

時事題還包括，第12題提及川普的主張，年金題是國民年金，則和軍公教年金無關；第38和39題考歐債風暴所造成的影響，考經濟知識；第49題考社會住宅，屬於地方政府的職權。另外，第43題考法國大選，法國新總統是馬克宏，考題要考生比較我國和法國政府體制的異同，考生如有關注就會容易答題，法國採用兩輪投票，我國則是一輪投票。

羅文剖析法律題，法律和生活高度相關，因此包括家暴、警察臨檢、學生打架等均入題，命題老師要傳達學法律是要對生活有用，而對照近年考題趨勢題組題多，未來題組題應也會多更多，考學生的觀念串聯，如何靈活運用法律、政治、經濟和社會，考學生的應用能力。補教估今年指考公民科五標：頂標78分、前標72分、均標62分、後標53分、底標45分。