台大雲林分院推器官捐贈 一天有27人加入

簡姓民眾（右）當場簽署器官捐贈同意書，並拿到器捐卡。（記者詹士弘攝）

2017-07-03 17:31

〔記者詹士弘／雲林報導〕「人早晚要走，能留下有用的東西助人，很有意義。」領到器官捐贈卡的簡姓民眾今天在台大雲林分院舉辦「捨＆得--機會升等」器官捐贈宣導會中，簽下器捐同意書，與他一樣以實際行動加入器官捐贈行列的，共有27人。

台大雲林分院院長黃瑞仁表示，在臨終前將有用的器官捐贈幫助別人，不論是個人或家屬，都需要很大的勇氣，非常值得佩服與肯定，去年雲林縣有881人簽署器官捐贈，其中在台大雲林分院簽署的有98人，今年醫院的目標60人，希望將來器官捐贈的義舉能和捐血一樣的普及，盼更多民眾加入愛心行列。

社工師潘彥辰表示，去年在台大雲林分院器官捐贈團隊及安寧照護醫師、眼科醫師的通力合作下，協助一名50歲男性病人完成「器官捐贈」的臨終前遺願，成功捐贈眼角膜，助人重見光明，也讓生命圓滿，這也是雲林分院近10年來第一位組織捐贈病患。

潘彥辰強調，器官捐贈雖會參考捐贈者年齡，但有些高齡者身體狀況保持很好，雖然年紀很大，但器官還是能協助他人，所以器官捐贈並無年齡限制。

根據財團法人器官捐贈登入移植中心統計，目前全國等候器官移植人數約9千多人，而每年實際捐贈器官的人數約200多人，等的人多而捐贈成功的人少，差距懸殊。

今天簽署同意器官捐贈的民眾有27人，簡姓民眾領到器官捐贈卡後表示，他先前就有器官捐贈的想法，認為人總有走的一天，真的到這一天時，還能捐器官助人，最起碼還有剩餘價值。