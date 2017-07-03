午後對流旺盛 台南也有異狀雲、雨瀑奇觀

下午六甲、官田上空積雨雲底下暗的部分是下雨（雨瀑），雨瀑外側似有白色水氣攪動。（記者楊金城攝）

2017-07-03 17:11

〔記者楊金城／台南報導〕近日午後對流旺盛，今天台南六甲、官田山區烏雲密佈，雷聲隆隆下起短暫陣雨，在雲層的底下有白色水氣，出現雨瀑，而雨瀑的最外側也看到似有白色氣流上升，讓人嘖嘖稱奇。

氣象局南區中心觀測課長黃文亭指出，從平地拍的照片看是發展旺盛的積雨雲，雲底高度很一致，雲層底下較暗的地方是有下雨的地方，稱為雨瀑。

這陣子因對流旺盛，天空頻頻出現詭異的雲層變化，上週四下午，麻豆地區出現超低層的滾滾烏雲，狂風大作，下起暴雨，有民眾觀察烏雲好像電影IDF中外星人的太空船騰雲駕霧而來，直呼詭異。氣象局南區中心說，很像乳狀雲。

上週五下午，白河、東山山區天空狂閃電加雷聲，非常嚇人，白河有間空屋被閃電擊中，幸未造成傷亡。

昨天下午白河、東山山區又是雷雨交加，從關子嶺碧雲寺俯瞰山下，可看到遠處的天空有破洞，烏雲底下有白色霧狀，只有局部地區下暴雨。

今天下午近3點，六甲山區雷聲隆隆，下起陣雨，雲層底下有雨瀑，但在官田上空最外側的雲底下也有白色霧氣，似乎是下雨，更像是氣流（水氣）上升，都讓無意間看到怪雲的民眾覺的這陣子的天氣只有「怪」字形容。

下午六甲、官田上空積雨雲底下暗的部分是下雨（雨瀑），雨瀑外側有白色水氣攪動。（記者楊金城攝）

上週四麻豆上空出現的滾滾烏雲，疑是乳狀雲，狂風大作下起暴雨。（記者楊金城攝）