醫病》美魔女脾氣大 醫師：提早進入更年期

中醫師張煒東表示，停經前也會有更年期症狀，被稱為「更年期前期」。（記者陳冠備攝）

2017-07-03 17:12

〔記者陳冠備／彰化報導〕50歲的陳小姐保養有方，是同事眼中的美魔女，但近年來動不動就發脾氣，常如恰查某失控罵人，同事、家人都認為她精神出狀況，就診後發現是更年期症候群，但她認為「自己未停經，怎會有更年期」。衛福部彰化醫院中醫師張煒東表示，停經前也會有更年期，被稱為「更年期前期」，旁人要多包容、多陪伴。

陳女擔任彰化某企業公司秘書多年，高EQ的她深受家人與同事愛戴，不過最近她性情大變，對同事不耐煩，回家後也經常遷怒家人，讓和樂的家庭經常處在低氣壓，為改善沒來由的失控情緒，陳女到彰化醫院求診，發現竟是更年期症狀，經過中藥治療調理，暴躁情緒才獲得改善。

張煒東指出，更年期是指女性賀爾蒙缺乏引起，有些婦女認為停經後才會出現症狀，其實更年期指的是停經的前後「一段時間」，以停經為分界點，可分為更年期前期與後期」，而這「一段時間」因人而異，通常是1至3年甚至更久，但也有人什麼症狀都沒有。

據國民健康署統計，台灣女性平均停經年齡為52歲，但近年也發現「更年期前期」發生率，有年紀提早的狀況。

張煒東說，婦女遇上更年期別慌，日常生活中可藉由酌量食用百合、山藥、豆漿等植物性荷爾蒙食物，還可補充魚皮、雞腳等富含膠質的食物，也可酌量食用牛篣、枸杞、菊花、地骨皮等茶飲來滋陰清熱，不過最好還是讓家人知道，並不是無的放矢，家人對此也要多包容、多陪伴支持。

辦公室的高EQ美魔女，經常情緒失控罵人，有可能是陷入更年期前期症狀。照片人物與新聞無關。（記者陳冠備攝）