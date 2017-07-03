新竹海山漁港地景工程7月底啟用 大平台觀無敵夕陽海景

新竹市海山漁港地景工程七月底啟用，包括觀景大平台等，可讓市民觀賞到無敵海景和夕陽餘暉，市長林智堅（著白襯衫者）前往視察，邀請市民七月底來走走。（記者洪美秀攝）

2017-07-03 20:04

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市海山漁港地景工程7月底啟用，市長林智堅今天會勘改善情形，他說，海山漁港兼具觀光休憩與漁業功能，市府投入1200萬元進行地景改善工程，預定7月底啟用，其中向海延伸的觀景平台與景觀長廊，可提供民眾觀海、看夕陽的空間，邀請市民七月底來感受。

林智堅說，海山漁港是新竹市唯二漁港，具備漁業與遊憩多功能，是漁民出海作業據點，沿岸蚵田分布，潮間帶生態、還有無敵海景和美麗夕陽，是年輕人談戀愛、親子出遊的休閒勝地，但因缺乏經費維管，觀海平台老舊木板不敵潮汐海風已損壞，北側堤防地基更有掏空、道路沉陷情形，影響漁業功能和安全。

林智堅說，市府投入1200萬元經費，進行堤上道路修繕及環境改善，以耐衝擊的預鑄版取代老舊木板，使平台更安全堅固，並設置兼具實用、美觀的「繫船柱」供漁民使用，同時增設入口意象、全面刨除路面重新鋪設，提升海堤整體景觀與安全度，為漁民及遊客打造一條安全的漁業觀光道路。

林智堅說，海山漁港是17公里海岸線景觀「藍帶」的重要節點，他上任後每年投入3000萬元進行維修管理，除海山漁港改善工程外，也將投入3億元針對17公里海岸沿線景觀進行整建，包括南港賞鳥風景區、香山濕地等，希望提供民眾優質的海岸休閒環境。

市府產發處表示，這次工程改善老舊木平台，以預鑄板加強平台整體強度，每塊預鑄版間有規律間隔，回應潮汐海風衝擊，將更堅固耐用。而原有「繫船柱」僅有車阻功能，這次除落實繫船柱功能，更參考國外漁港作法，以美觀線條與明亮色彩形塑漁港特色，加上漁港入口意象建置，讓海山漁港蛻變為具有人文、生態、觀光、產業複合機能的特色漁港。

海山漁港地景工程預計7月底啟用，希望將17公里自行車道與香山濕地串聯，讓新竹市濱海觀光資源更豐富完整。