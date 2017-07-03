雷雨南移 中彰投等6縣市須防雷雨侵襲

中央氣象局於今日下午4點42分對新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣發布大雷雨即時訊息。（圖擷取自中央氣象局）

2017-07-03 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局於今日下午4點42分對新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣發布大雷雨即時訊息，預計雷雨將持續時間至下午5點45分。

氣象局提醒，民眾應慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪（河）水暴漲，以及低能見度，而在高雄市美濃、六龜及杉林有機會降下冰雹。另外在雷雨發生時，民眾應進入室內，遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，位於空曠區域應蹲下降並盡量減少與地面接觸的面積，避免遭受雷擊。

大雷雨示警區域範圍包括新竹縣五峰鄉；苗栗縣苑裡鎮、通霄鎮、卓蘭鎮、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、三義鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉、泰安鄉；台中市中區、東區、南區、北屯區、豐原區、東勢區、后里區、神岡區、潭子區、新社區、石岡區、外埔區、烏日區、霧峰區、太平區、大里區、和平區；彰化縣芬園鄉、員林市、田中鎮、大村鄉、社頭鄉、二水鄉；南投縣南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉、信義鄉、仁愛鄉；雲林縣林內鄉。