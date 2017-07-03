原童學傳播 為部落創造「點閱率」

原童學傳播，盼為部落創造「點閱率，傳承原鄉文化。 （記者邱芷柔攝）

2017-07-03 17:34

〔記者邱芷柔／屏東報導〕「被更多人看見才能讓文化傳承！」隨著城鄉差距與就業謀生壓力，原鄉青年人口流失嚴重，部落文化傳承跟著式微，屏東長榮百合國小在廣達文教基金會贊助下，今年暑假與義守大學大眾傳播學系合作，帶領學童學習不同的傳播方式，培養媒體素養，為部落創造「點閱率」。

義守大學大傳系副教授曾士杰表示，部落學童從小就沈浸在深厚的文化中，對自身文化敏感度高，透過課程，希望能讓孩子們認識一些說故事的方式，像是鏡頭語言、構圖等技巧，讓孩子們能把自己的故事說得更棒。

長榮百合國小表示，在「點閱率」世代，怎麼說故事成為吸睛關鍵，部落文化透過被關注、被更多人看見就能得以傳承，過去學校課程緊扣著部落文化，像是記錄著部落起源、遠古故事及代表原住民族內身份地位的「圖騰」，但數位化時代來臨，希望孩子們不再停留於影像創作，而能增進到廣播、新聞等專業領域，成為新一代的傳播者。

為期6天的夏令營課程，預計在7月8日展出學童們的學習成果，夏令營團隊總召李函儒表示，這次夏令營以現代科技及自我創作的教學方式進行，希望增進學童整合並清楚表達自身想法的能力。