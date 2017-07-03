高雄夜店結合愛心奶奶 為毛小孩募資

愛心奶奶趙奇華（右二紅衣者）長期為毛小孩奔波，一群夜店咖相挺。（記者葛祐豪攝）

2017-07-03 16:23

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為了募集毛小孩的罐頭等物資，高雄一家夜店與流浪動物保育協會的愛心奶奶趙奇華合作，將舉辦公益之夜，一起為毛小孩盡份心力。

現年72歲的趙奇華，目前是高雄市流浪動物保育協會的會長，愛狗成痴。她位於屏東潮州的流浪狗場，目前有2千隻狗兒，大多數是政府單位準備安樂死的狗兒，被她救回後安置在狗場內。

趙奇華說：「朋友都笑我，好好貴婦不做，跑來伺候狗」。目前光是狗飼料，每天就需要40包，一個月得花費7、80萬元，幸好先生是石化公司的股東，她還能賣股票維持狗場營運。

高雄夜店LIV DISCO PLAZA 的店長Ray，本身也是個愛動物的暖男，除了自己養寵物，也長期在店內為流浪動物募集物資，消費者只要捐贈貓狗罐頭，門票就半價。

Ray得知趙奶奶的狀況後，主動伸出援手，將於7月8日晚間11點舉辦一場流浪公益之夜，當天票價收入，全部捐給高雄市流浪動物保育協會，顛覆外界對夜店咖的印象。

Ray表示，一般人的觀感，夜店是紙醉金迷的場所，但他觀察，許多喜歡流連夜店的夜店咖，都是喜愛飼養貓、狗的暖心男女，對流浪動物充滿愛心。