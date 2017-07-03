雲林長庚急診10多位專科醫師輪值 地方憂醫療品質

雲林長庚醫院急診專科醫師離職，院方即日起由10多位專科醫師輪值。（記者黃淑莉攝）

2017-07-03 16:31

［記者黃淑莉／雲林報導］林口長庚醫院急診醫師離職潮，雲林長庚唯一急診醫師則因個人發展離職，院方前天起由10多位專科醫師輪值，24小時急診目前不受影響，不過民眾擔心長久下來恐影響醫療品質。

立委劉建國指出，這幾天服務處接獲許多民眾反應，擔心雲林長庚沒有急診專科醫師恐影響醫療品質，呼籲台塑企業不要違背台塑創辦人王永慶成立醫院初衷，及當年對雲林人的承諾，要善盡社會責任。

雲林長庚醫院統計，醫院共開設24個專科門診，每天門診量約400人次，急診每日約3、40人次，主要是以內科疾病最多，其次是外傷。

雲林長庚醫院管理部指出，院方醫師是由林口長庚醫院支援，急診專科丘姓醫師因個人發展因素，上月中即提出離職，由於雲林長庚位處偏遠要找專科醫師不易，院方極力慰留無效，與林口長庚急診離職潮無關，只是時間巧合。

雲林長庚表示，在找到專科醫師前，由院長黃東榮及其他10多位專科醫師輪值，急診24小時正常，門診也不受影響。

雲林縣衛生局長吳昭軍指出，衛福部補助雲林長庚辦理「醫學中心或重度級急救責任醫院支援離島及醫療資源不足地區緊急醫療照護服務獎勵計畫」（簡稱醫中計畫），每年補助2位急診醫學科醫師、1位加護病房專責醫師，經費1130萬元，醫中計畫共計4年至108年。

吳昭軍表示，衛生局會不定期訪查急診運作狀況，並監控急診轉診率、轉出人數，也希望台塑能儘速補足醫師人數，避免影響民眾權益及醫療品質。