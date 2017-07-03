即測即評 「網路架設丙級」屏東設考場了！

2017-07-03 16:34

〔記者邱芷柔／屏東報導〕想承攬政府相關公共工程，必須取得網路架設丙級證照，屏東大學今年耗資30多萬增添配備，順利通過勞動部評鑑，成為屏東唯一「網路架設丙級」合格檢測考場，讓考生不必再奔波到其他縣市，今天正式揭牌後，將於7月5日至14日開始檢測報名，預計於8月25日正式開辦檢測。

屏東大學的「網路架設丙級」檢定試場位於屏商校區圖資大樓8樓計網中心，屏東大學指出，為了設置網路架設丙級檢測考場，教室內除了有24部個人電腦、2部伺服器及交換集線器，根據勞動部的規定，每個座位旁還設置可供配線實作的網路配線板，報名檢定者必須通過學科和實作兩項檢測，且即評即測現場發證。

學科包括勞工安全衛生、職業災害以及網路架設專業領域的基本學理等，例如了解區域網路、網域網路及企業網路的不同，然後在3名監評委員認可下，完成網路架設的整個作業流程，像是不同顏色的網路線，各有不同的功能，8個網路線的接點都必須正確拉線，現場經儀器檢測通過，才能核發網路架設的丙級證照。

屏大表示，「網路架設丙級」考場除了給學生開班輔導外，也提供相關資源給勞工朋友一起免費學習，屏大同時也是擁有最多勞動部資訊職類檢測合格考場，全年辦理的乙、丙級職類包括電腦軟體應用、網頁設計、電腦硬體裝修，及增設網路架設、電腦軟體設計等5項7職類。

欲參加證照考試的學員戴銀鳳（Amuy Yumin）說，她高職讀資料處理科，大學從文藻外語學院應用華語系畢業，之前擔任行政工作，過去所學無法應付職場所需，因此希望培養另一項專長，由於她具有原民身分，若能取得丙級證照，還可獲得行政院原民會頒給5千元獎勵金。