月眉台地排水問題 議員爭取納前瞻治水計畫

外埔風坑路土角厝的牆壁被泥漿沖破大洞。（記者張軒哲攝）

2017-07-03 16:27

〔記者張軒哲／台中報導〕上個月梅雨襲台，月眉台地北側邊坡受致災性梅雨侵襲多處崩塌，外埔區風坑路數十戶民宅及十餘公頃農田飽受土石威脅。市議員吳敏濟今日召集相關單位現勘，將清理滑落的土石以及枯木，並爭取納入前瞻治水計畫，解決月眉台地區域排水問題，保障居民及農田身家財產安全。

月眉台地是四階的河階地型，由最高的后里月眉地區往北方的大安溪延伸，此次邊坡滑落地區位於第三階與第四階之間，此次梅雨雨勢滂沱，山壁土石大幅滑落，導致風坑路六號前方芋頭田遭泥土及樹枝覆蓋，農民范進献表示，這次血本無歸，在水土保持工程完成之前，不再耕種了。

風坑路居民楊朝奎指出，月眉台地的泥土崩塌問題存在已久，2012年颱風來襲時，土角厝的牆壁被泥漿沖破1個逾2公尺寬的大洞，上個月梅雨季，豪雨夾帶大量泥漿淹入，屋後的擋土牆已失去防護功能，每逢大雨膽顫心驚。

今日吳敏濟邀集市府水利局、農委會水保局、林務局、水利會及外埔區公所與會人員會勘後達成多項結論。吳敏濟表示，當務之急是由保安林地主管單位東勢林管處會同外埔區公所，10天內清除滑落的泥砂及樹枝。遭到土石淹沒的農地與灌溉溝，水利會緊急舖設水管抽水，保障灌溉用水不虞匱乏。