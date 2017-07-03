竹東鎮信義停車場車位不足 公所規劃改建立體停車場

新竹縣竹東鎮信義平面停車場車位不足，鎮公所規劃改建立體停車場。（記者蔡孟尚攝）

2017-07-03 16:44

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣竹縣鎮的信義平面停車場位於中央市場旁，每天上午開市時間一位難求，鎮公所有鑑於此規劃改建立體停車場，不但車位從155個增加到270個，而且還有多餘空間可設置公廁供民眾使用。

竹東鎮民代表會副主席鄭朝日說，他曾和多名鎮代質詢過，信義停車場因為空間狹小且出入口均位於同側，經常造成進出車輛卡在街道上，不但影響其他車輛通行且有危險，鎮公所規劃改建立體停車場，可望徹底改善這些交通問題。

竹東鎮公所調查分析，信義停面停車場的車位僅有155個，平日的平均每日停放車次為500輛，例假日的平均每日停放車次高達800輛，停車空間嚴重不足，進而造成周邊交通壅塞及違停亂象，為改善這個交通問題，規劃在原有信義停車場的育樂橋至大同橋區域新建地下1層、地上6層的立體停車場。

鄭朝日說，鎮公所規劃改建信義停車場的經費估計約需1億4000萬元，其中6000萬元爭取縣政府補助，8000萬元由鎮公所自籌，而竹東鎮近年公有停車場委外經營的收入就有8000萬元，加上去年開始實施路邊停車收費，財源部分足以因應，不會排擠到其他建設支出，這一點也獲得他和其他鎮代的肯定。

鎮公所表示，立體停車場興建完成後將採委外經營方式招商，1年的權利金預估將近1000萬元，而且還有剩餘空間可興建公共廁所，透過停車場委外經營管理來維護公廁整潔，改善中央市場周邊公廁缺乏的窘境。