貨車成會移動的家 他倆全台趴趴走送愛心饅頭

林波、靳寶儀夫婦開著小貨車送愛心饅頭，直說愈送感情愈好。（記者廖淑玲攝）

2017-07-03 17:23

〔記者廖淑玲／雲林報導〕吃喝拉撒睡都在車子裡，來自台南的林波、靳寶儀夫婦開著小貨車到處送愛心饅頭，預計58天環島，今天夫妻來到華聖啟能發展中心教喜憨兒體驗做饅頭，分享簡單的幸福，也讓憨兒幸福加倍。

60歲的林波和妻子靳寶儀在台南一處菜市賣肉粽20年，約4年前靳寶儀工作時不慎傷及手臂，幾乎斷了右手所有手指頭，歇業1個月復健，無法工作期間兩人到處走走，體認到人生苦短為何不改變生活型態，加上認為老天爺讓她留下手指頭，就是要她做好事，因此發願行善。

於是從3年前，夫婦開著20餘年車齡的小貨車展開環島愛心之旅，選定弱勢機關、育幼院、教會、課後照顧班教人做饅頭、送饅頭，也跟著大甲媽祖進香，今年是第3年，兩夫婦把貨車當成會移動的家，吃喝拉撒睡全在車子裡解決，把愛傳送全台，還有一隻吉娃娃「MONEY」作伴。

靳寶儀說，第1年環島15天走了20站，第2年39天走了44站，今年是第3年，預計以58天完成63站，讓她感動的是，第1年環島時，某一天半夜在馬路中央發現一大袋物品，擔心造成車禍，夫婦把這一大袋物品搬上車子，準備處理掉時才發現竟是重達30幾公斤的麵粉，剛好可以用在隔天的愛心饅頭用，見證連老天爺都在幫忙他們，而2年前「MONEY」流浪來到他們家後就不走了，成為他們環島的最佳伙伴，堅定他們繼續環島行善。

今年他們從7月1日出發，今天走到雲林縣華聖啟能發展中心，為弱勢身心障礙機構提供健康養生的手工饅頭，帶憨兒體驗饅頭製作過程，親手揉麵團還做出個人喜歡、獨一無二的造型饅頭，相當盡興。

華聖發展中心主任劉振旺致贈感謝狀，感謝林波夫婦的善心，值此經濟不景氣之際，不僅帶來愛心饅頭，尤其帶著學員手工DIY，讓多名有自閉不喜歡活動的學員都玩得不亦樂，提供最另類的體驗。

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吃喝拉撒睡都在車子裡，林波夫婦全台趴趴走送愛心。（記者廖淑玲攝）

林波和妻子靳寶儀到處行善，分享簡單的幸福饅頭。（記者廖淑玲攝）

林波、靳寶儀夫婦到華聖啟能發展中心教做饅頭，讓憨兒幸福加倍。（記者廖淑玲攝）

林波、靳寶儀夫婦吃喝拉撒睡全都在這輛貨車裡。（記者廖淑玲攝）

林波、靳寶儀夫婦教憨兒開心饅頭。（記者廖淑玲攝）