推動技職教育 培養孩子一技之長

2017-07-03 16:03

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府推動技職教育，市政會議今天專案報告推動技職教育與青年職涯發展之作為及成果，並邀請龍寶建設董事長張麗莉分享推動「工匠技職育成中心」的收穫，她指出，成立育成中心是讓孩子培養一技之長，感謝教育局引薦，順利培訓出許多木工專才。

台中市政府積極推動技職教育，以「產學訓用」為主軸的青年希望工程，結合教育、經發、勞工、文化、農業等跨局處合作，讓學習資源向上延伸、向下扎根，並鏈結國中小、高中職、技專校院及在地產業資源，培育技職人才，提升青年職涯發展能量。

市府教育、勞工、經發局今天在市政會議中，專案報告推動技職教育與青年職涯發展之作為及成果，並邀請張麗莉分享長年推動「工匠技職育成中心」的收穫，以及東勢高工學生、參與魯班公競賽的科技大學土木系、營建系同學分享對技職教育的看法。

張麗莉說，成立育成中心出發點就是為了讓孩子培養一技之長，感謝教育局引薦東勢高工學生，順利培訓出許多木工專才。東勢高工學生池健榮則說，與家人討論後，決定參加學校產學培訓計畫，培養一技之長，規劃未來的路，現在他在裝潢木作這條路上很開心，將持續努力精進。

高雄第一科技大學營建系陳紘域則感謝市府舉辦魯班公競賽，讓社會重新重視技職發展，他認為國內部分科技大學朝普通大學發展，傾向學術課程，較不偏重術科實作，希望市府持續宣導技職教育重要性，創造社會各行各業的人才。

市長林佳龍除感謝張董事長善盡社會責任，並表示後續將請相關局處全力協助企業，讓技職教育更加成功；而他擔任立委時，即針對技職教育法檢討鬆綁，希望創造更多就業機會，今日學生所分享的經驗與意見，未來進一步歸納整理，作為市府制定相關政策參考。

林佳龍強調，技職教育法須配合完善配套規劃，他要求相關局處推動中央政策的同時，也強化企業及學校宣導，並彙整意見回饋給中央，盼將台中經驗推廣出去；市府並將透過強化技職教師培育、推動各級學校人力資源盤點建立優秀產業人力資料庫、完善相關平台整合與運作、強化與在地產業連結及企業端投入、提升職涯發展中心與學校合作、精進巧聖仙師魯班公選拔活動等多元措施，積極推動技職教育與青年職涯發展。