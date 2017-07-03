嘉義縣國中小校長遴選出爐 22校新校長上任

2017-07-03 15:59

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣國中小校長遴選今天公告，縣內國中校長無人退休，國小有4人退休，2人回任教師，共有22校校長異動，將於8月1日上任。

嘉義縣達邦國小校長萬淑蓮二月已退休，中林國小校長李素金、新港國小校長沈淑貞、六美國小校長楊敦熙，八月一日退休；灣內國小校長林宜龍二月已回任老師，大湖國小校長吳明進八月一日起回任老師。

嘉義縣府教育處今天公告校長遴選結果，民和國中陳冠伶校長連任、昇平國中謝正裕校長連任、東榮國中陳義禮校長連任；曾崇賢校長遴選至朴子國中、張家碩校長遴選至嘉新國中、林婉鈴校長遴選至新港國中、官志隆校長遴選至阿里山國中小、黃俊傑校長遴選至梅山國中，目前年齡最大的六十三歲朴子國中校長陳進順，則遴選至義竹國中。

國小部分北回國小蔡明哲校長連任、美林國小張志郎校長連任、大鄉國小李春輝校長連任、中山國小陳瑞成校長連任、排路國小闕菊女慧校長連任、塭港國小黃聰哲校長連任、內甕國小林金枝校長連任、貴林國小黃美智校長連任、古民國小劉嘉文校長連任、新塭國小洪榮正校長連任、下楫國小蔡水河校長連任、松山國小楊榮鎮校長連任、義興國小李明政校長連任、平林國小胡協豐校長連任、網寮國小吳芊萱校長連任、梅圳國小張寶宗校長連任、水上國小蔡淑玲校長連任、灣潭國小李淑惠校長連任。

蕭榮輝校長遴選至灣內國小、蔡素美校長遴選至社口國小、陳志峰校長遴選至新港國小、周濟仁校長遴選至大同國小、翁浩育校長遴選至六美國小、陳怡君校長遴選至圓崇國小、孫儷砡校長遴選至來吉國小、蔡文山校長遴選至安和國小、林清池校長遴選至月眉國小、尤建順校長遴選至中林國小。

候用校長蔡志賢遴選至龍崗國小、候用校長吳沛珊遴選至更寮國小、候用校長黃柏嘉遴選至新岑國小、候用校長李芳如遴選至山美國小、候用校長陳惠文遴選至大湖國小、候用校長盧柏全遴選至達邦國小。