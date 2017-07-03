離考試結束剩20分 考生手機響起、公民科將扣2分

2017-07-03 16:16

［記者簡惠茹／宜蘭報導］106年大學指定科目考試今天最後一天，最後一科公民考試宜蘭市場傳出違規，學生離結束只差20分鐘，手機卻突然響起，宜蘭大學試務中心表示，將呈報大考中心，考生公民科將被扣分。

宜蘭試場今天發生一件違規事項，就在第三節、最後一科考試時，離考試結束僅剩下20分鐘的時間，學生放置在考場前方的包包，因為手機沒有關機突然響起，宜蘭大學試務中心表示，依據試場規則及違規處理辦法第8條，將呈報大考中心，依照違規情節可能扣除該科2分。