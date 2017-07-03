公車小黃免費上路 首搭學生：還以為是詐騙

民眾體驗公車式小黃，覺得大眾運輸更方便了。（記者洪臣宏攝）

2017-07-03 16:42

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園區紅3線、燕巢區98線公車式小黃7月1日上路，為高市最新「升級版」路線，還是有許多民眾搞不清楚，有高中學生看運將以免費攬客，誤以為是詐騙，交通局表示，將加強宣導，鼓勵民眾搭乘更為便利的大眾運輸。

高市議員王耀裕今天邀集高市交通局勘查紅3線公車式小黃上路後狀況，承包的皇冠大車隊南區總經理黃蒼結陪著勘查人員，實地走一趟既定路線，作為運作參考。

吳姓高2女生在新光人壽站一下車，運將邀她免費坐計程車，嚇了一跳，經市府官員、王耀裕解說才上車，她說，小黃突然變成公車很不習慣，但感覺還不錯，以後不用走路或叫家長來載了。

高市交通局運輸監理科科長蘇俊欽指出，高市之前已有6條路線辦理公車式小黃，但都只在平常日離峰時段，每天7至8班，林園紅3線平常日有20班，假日也有12班。8月1日大寮橘22線、小港紅6線也將開辦。

蘇俊欽表示，公車路線補助每公里要40元，但小黃只要25元，可省下37.5%補助搭乘民眾，公車式小黃免費，且部分計程車上已經裝置無障礙設施，民眾可以在路線上隨攔隨停，或電話預約，方便行動不便人士。

王耀裕說，大型公車進入偏遠地區較為不便，且搭乘人數少形成資源浪費，希望加強宣導公車式小黃，提升公車運量，這樣才能有利林園區爭取捷運。