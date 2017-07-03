高市17家業者違反職安 勞工局送辦重罰！

高空作業職安是勞檢處稽查重點，勞工局公布17家違反職安業者，有業者遭重罰12萬元。（記者黃良傑攝）

2017-07-03 15:31

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市勞工局勞檢處今公布今年上半年，17家違反「職業安全衛生法」業者名單，包括順興貨運、九太營造、宏彬機械工程等17家，還造成人員死亡，除涉及刑法送辦，勞工局也祭出重罰。

勞工局指出，17家違規業者中有4家未符規定，曾被裁罰仍未改善，勞檢處加倍罰鍰，處以6至12萬元罰款，包括九太營造、銘鋒起重工程、盛洋德亞太物流、衛普實業四家業者，其餘13家則因未妥善落實安全衛生設施，導致發生勞工死亡的職業災害，決定開單重罰。

遭重罰12萬元的九太營造公司，在大樓工程裝設營建升降機，因屬危險性機械，卻未經檢查合格就逕行使用，遭裁罰又不改善，決定祭出最高罰款；另盛洋德亞太物流廠內作業區，因堆高機搬運物料的運輸路線，未妥善規劃，同樣遭裁罰又未改善，開罰6萬元；勞工局表示，業者若不服仍可訴願。

勞檢處長許峯源強調，提升作業環境設施與加強勞工安全意識一樣重要；勞工局長鄭素玲也提醒業者，一旦發生重大職災，不僅衍生職災補償、賠償，甚至有刑事責任，勞工局會同步公布違規的事業單位和雇主姓名，勢對商譽和自己都要付出極大代價。