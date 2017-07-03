風速女孩力追紀政 林詩亭獲總統教育獎

跨欄國手林詩亭在逆境中追求速度，屢獲獎牌。（記者黃明堂攝）

2017-07-03 15:30

［記者黃明堂／台東報導］今年總統教育獎得主將於7日由蔡總統接見頒獎，台東縣共有3位，包括在殘障家庭奮發向上的潘明誥、賺獎金助家計的柔道小選手林曉珺，還有跨欄速度直逼紀政的國手林詩亭。今天先接受縣長黃健庭表揚，分享逆境人生。

台東體中畢業、將進入台師大就讀的跨欄好手林詩亭，今年全中運100公尺跨欄決賽，跑出12秒93奪金，僅次於全國紀錄保持人紀政的13秒43奪金，雖因超風速未列正式紀錄，仍讓人驚呼。

阿美族女孩林詩亭來自東河鄉田徑世家，祖父、爸爸及叔叔，都曾是跨欄好手，但運動未能當職業，爸爸做工，阿公賣石頭，曾是低收入戶，她因父母離異，由阿公阿嬤撫養。

林詩亭從小就愛跑愛跳，國小5年級學跳遠，後來改攻家族最擅長的跨欄，一隻跑鞋動輒幾千元，跑跳頻繁的情況下很容易破損，她曾經為了減輕祖父母負擔，鞋子壞了拿去俢理後繼續穿，但爆發力在苦練中不斷增強，屢有破全國紀錄表現。

台東體中國中部的林曉珺由母親單親教養，國小2年級接觸柔道，因為體會媽媽的辛苦，自甘吃盡苦頭，努力練習，以累積的競賽獎金，貼補家用。

去年在亞洲青少年柔道公開賽就奪得冠軍，志向更為確立，但她除了追求體育成就，也在藝文、美容美髮、語文等進行多元探索，讓自己不是僅有單一才能。

台東高商學生潘明皓生長在很特殊的家庭，除了他，5個家人都是殘障者，不是肢體就就智能障礙，還有啞巴。從小承受外界異樣眼光，小時候是一跛一跛的外祖父牽著他上學，外婆推著破車撿破爛，撿別人丟棄的蔬果來吃。

但是，潘明誥從逆境中，感受到的卻是家人的愛，珍惜溫馨生活，在學業及証照上努力，也參加志工社，到養護之家陪老人家，將從家人得到 的愛回饋給需要幫助的人。也為了減輕家人負擔，將提早從軍。

黃健庭約見獲獎同學與他們的家人，其中林詩亭正赴日比賽，由師長代表出席。黃健庭讚揚這些孩子雖然家境或家庭遭變故，但都積極突破困境，更懂得感恩，可以說是台東的驕傲、台東之光，隨後分別贈送潘明皓同學家樂福提貨券、林詩亭手機、林曉珺手機及運動衣。