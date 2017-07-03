想給女友驚喜 卻見她拿「松鼠」上床自慰...

2017-07-03 16:34

〔即時新聞／綜合報導〕看到這種畫面，任誰都很震驚吧。近日有一名男網友在臉書「靠北女友」粉絲團上抱怨，有一天他回家要拿東西時，發現同居的女友待在家，原本想給女友一個驚喜，但開門後卻看見女友躺在床上沒穿內褲，腳還開開的，而他們所養的松鼠竟在女友的私密處竄動，他當下傻眼到立刻甩門離開並提出分手。

男網友表示，當初會和女友交往是覺得她對動物很有愛心也很善良，於是兩人交往期間共同養了天竺鼠、獨角仙、兔子；1個月前女友還買了小松鼠一起養，沒想到一個月後就發生了荒謬的事情。

男網友說，某天他因身體不舒服，工作午休時要去看醫生發現健保卡沒帶，於是要返家拿，發現女友鞋子在，代表女友在家，原本想要給女友一個驚喜，沒想到開門後驚見女友躺在床上沒有穿內褲腳還開開的，而陪她在床上的是他們養的松鼠，但松鼠「不在她身上...而是在她的身下！就在她的私密處竄動著！」。

女友見到男網友突然回家，便急忙把棉被蓋上，還大聲責怪他「為什麼突然回家不先講！」，男網友則傻眼的回，「平常跟動物親親什麼的我都還能接受，現在直接搞上床了！」隨即二話不說直接甩門離開，也傳了訊息提分手。

許多網友看完文章， 紛紛留言「我拜託你先救小松鼠==」、「這已經超過虐待動物了吧！」、「拜託先把松鼠送醫 我記得松鼠不能吃海鮮」、「天竺鼠跟獨角仙都還好嗎？」、「松鼠是住在洞裡的動物沒錯」。