指考歷史科 全教總：中國現代史與中共均無出題

2017-07-03 15:31

〔記者林曉雲／台北報導〕大學指考歷史科，全國教師工會總聯合會高中歷史老師群解析表示，今年指考歷史科，中國現代史與中共皆無出題，題目中間偏難，學生需要運用閱讀理解與統整能力，才能拿高分。

全教總解題老師、國立員林高中老師王偲宇評析，今年考的冊數分布還算平均，較無偏重某冊，整份考卷共有5張圖表題，政治、經濟、思想藝術的主題呈現平均，而部分題型具有閱讀素養導向之趨勢，考題可看出歷史方法與核心能力訓練的重要，如歸納分析史料的能力；在非選題部分，前4冊的冊數分布平均，唯題型內容稍嫌傳統。

全國高級中等學校教育產業工會解題老師則認為，今年考題偏重對歷史知識的理解、分析，須統整、綜合、應用等高層次考題較多，「中間偏難」及「難」之考題較多，占分達45％，對於中高分群考生鑑別度頗高，整體分數可能較去年降低5分左右。

全中教解題老師、新北市立新北高中老師趙祐志表示，考題各冊分配平均，內容也不偏重政治、經濟，社會、思想、文化之考題也不少，考題設計靈活，並非強調記憶與熟稔，無法背多分，但史學方法之考題多達10分，目前課綱內容欠缺史學方法之條項，這部分有待商榷。

全中教分析今年考題優點是各冊配分平均，考題內容多元，設計靈活，強調知識素養的培養，死背記誦之考題不多，考生必須活用背景知識，才有辦法進一步思考答案；而附圖生動有趣，有圖之考題達到6題，且圖片將歷史知識融入，使得考題生動有趣。

但考題偏難，簡易考題不多，且資料篇幅偏長，在時間短促的大考壓力下，容易緊張漏看某些關鍵點，而導致錯誤；而難易度配分不均，史學方法之考題過多、高達10分，若干題目命題技巧有精進的空間，例如33和34題題幹敘述已足表達題目，該題之圖六成為贅圖，或第5題像是在考中文程度，與歷史知識連結度較低等。