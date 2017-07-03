追思父母 6手足用父母之名捐復康巴士

新竹縣鄉親涂嘉峰（紅上衣男子）等6個兄弟姊妹今天以另類「老萊子」的方式，用父母名義捐復康巴士給縣府，由副縣長楊文科（左四）、社會處長田昭容（右）代表接受。（記者黃美珠攝）

2017-07-03 16:30

〔記者黃美珠／竹縣報導〕另類「老萊子」！父母雖不在了，但新竹縣民涂嘉峰兄弟姊妹6人卻視父母仍在，以父母之名捐助復康巴士給新竹縣政府，要嘉惠身心障礙又行動不便的鄉親，希望藉此拋磚引玉，追求社會共好。

這是新竹縣鄉親涂嘉峰、涂錦福、涂春香、涂錦寶、涂錦榮及涂鏸元6兄弟姊妹追思父母的方式。

他們的母親涂彭新妹幾年前先以89歲的年紀駕返瑤池，其父涂茂爐今年3月份再以96歲的高壽駕鶴西歸。

他說，自己都已經75歲了，最小的手足也快60歲，很能了解年邁或是其他原因行動不便的難處，所以大家決定把父親留下的手尾錢「相添」後買1輛復康巴士，用這樣來追思辛苦的父母親，也希望拋磚引玉，提供身心障礙、行動不便的鄉親就醫、就學、洽公、或是外出活動時使用，大家一起來求社會共好。

新竹縣政府社會處表示，目前營運中的復康巴士共有25輛，其中5輛就來自善心企業或是鄉親的捐贈。另外的20輛則是早期縣府利用公益彩券盈餘、或是由中國信託銀行捐助所買的，總共已有36萬2280人次受惠。

塗家兄弟姊妹所捐的則是最近2年內，來自民間或企業熱心捐贈的第6輛復康巴士，未來也將加入前述營運行列，讓身心障礙且行動不便的鄉親可以行得更方便。