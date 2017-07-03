大學指考地理科 補教：社會組唸到高三白唸了

大學指考地理科，補教老師陳逸今天直批，指考範圍高一占了近半，社會組唸到高三是白唸了，單選第13題給的條件不夠，造成爭論，出的很不好。（記者林曉雲攝）

2017-07-03 14:59

〔記者林曉雲／台北報導〕大學指考地理科，補教老師陳逸分析表示，今年考題難度比往年下降，鑑別度也較低，去年高三應用地理考了62分，今年只考28分，反而卻多考高一範圍、考出48分，對自然組跨考生非常有利，加上題目變簡單好考，幾乎大家都能考高分，「社會組唸到高三是白唸了」，分數會往上提，估頂標增加3分、估73分。

陳逸表示，今年指考與去年指考、今年學測命題很相似，例如去年因文林苑拆除爭議而考的建蔽率容積率，今年也再入題，但今年考的比較簡單。至於單選第13題，引發補教老師的爭論，陳逸直指，這題出的很倉促，出的很不好，考題的曲線圖給的條件很少，要考生判斷是流感、瘧疾、登革熱或AIDS。

題組31和32題考出核能發電廠，陳逸表示，全世界目前能源趨勢都在改變，考題出點子圖，用點點在世界分布圖，要考生判別是那種能源，近年首見核能入題，應屬時事題；另外也用衛星雲圖考暴雨，和台灣近來多暴雨相關。

今年指考地理科圖表一樣考很多，陳逸表示，尤其是非選題，大量用圖表來考學生，問題在於答題時間要夠，選擇題38題加上非選題3題，題目太多，如果考生的閱讀能力不夠，就會來不及做到最後一題、無法拿到10分。