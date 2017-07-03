電競基地揭幕！彰化副縣長自爆：兒子玩到畢不了業

2017-07-03 15:23

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣私立中州科大斥資近2000萬元成立「電競實戰基地」，未來將培養電玩快打高手、多媒體設計和轉播人才，彰化縣副縣長林明裕說他就讀清大的兒子也是個中好手，「不務正業」，現讀到不能畢業，現場來賓哈哈大笑，還有學生說，電競中心不是「網咖」，對戰有臨場感，他也擔心迷到不能畢業。

彰化縣副縣長林明裕以貴賓的身份出席「電競實戰基地」開幕儀式，他自爆，自己的兒子也沉迷在電競遊戲中，現在準備升「大五」，他一度非常擔心孩子沒辦法畢業，孩子反過來非常自豪地向他說，現在全世界有500萬台電競筆電或電腦上線，這產業非常龐大，我是領導者，統領500多名隊員攻城掠地，他說，他對這沒概念，有一次跟電玩產業的業者碰面，才知道要統御旗下500多名的隊員，要有相當了得的功力。

中州科大的「電競實戰基地」是由一間教室改造，裡面用LED燈裝飾得像飛行船的駕駛艙，室內共有兩排，每排各有6部電腦，最多可供12名玩家對打。

該校多媒體與遊戲發展科學系主任黃建基表示，「電競」級的電腦，等級高，螢幕為保護眼睛採「LED display」，坐椅則是跑車級坐椅，鍵盤丶滑鼠也是專業級。

他強調，未來電競產系業專業人才需求量大，該校可以透過多媒體系、視傳系、體育系的課程整合，培養人電競技術、軟硬體設計、賽事行銷和主播等專業人才。