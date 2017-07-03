91歲照顧98歲 民團推募款計畫關懷老老失智照顧問題

楊丞琳呼籲大眾關注失智老老照顧問題。（記者楊綿傑攝）

2017-07-03 14:54

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣社會高齡化越來越嚴重，而老年人失智的問題也隨之增加，目前嘉義是全國老化最嚴重的地區，失智人數估計已超過1萬人。但根據天主教中華聖母基金會針對嘉義失智家庭的調查發現，失智老人的照顧者平均年齡高達72，歲老老照顧問題亟待注意。為建構更完善失智照護支持網，7-11第三季把愛找回來公益募款活動，同時融入對失智者及照顧者服務，並邀請藝人楊丞琳擔任大使，呼籲大眾投入零錢支持。

根據國發會資料，台灣65歲以上每13人就有1人失智，80歲以上更每5人就有1人失智，每天以增加38.1人的速度成長中。但天主教中華聖母基金會的調查指出，將近5成失智老人的照顧者年齡在60歲以上，最高齡甚至有91歲太太照顧98歲的失智先生。而老老照顧面臨的問題非常多，不僅6成照顧者有健康問題，近7成每天無法連續睡滿4小時，另外還有因長久照顧情緒上、心理上的各種問題，亟待社會伸出援手。

天主教中華聖母基金會表示，老老家庭多數不會上網，超過8成不懂社會福利資源，無法尋求支援，但事實上在罹患失智症早期時，若能增加照顧者相關服務，可以延遲與減少失智症轉入養護機構的比率，更能有效減輕照顧者壓力。基金會先前就主張「生活即復健」，成立「失智者團體家屋」，讓長輩一起住在像家的屋子裡自主生活，延緩失智長者退化。

為了增加團體家屋數量，7-11第三季把愛找回來募款活動即以此為服務標的，希望透過密集門市及創意宣傳，呼籲社會大眾投入零錢，將協助建立失智症友善社區，相關計畫包括「失智症社區式照顧」、「服務送到宅」、「照顧者服務」、「失智友善環境」等，透過邀請失智長者擔任門市大齡實習生，減緩病症惡化，也請護理師或心理師等專業人士為照顧者提供諮詢，讓照顧者獲得喘息空間。活動也由楊丞琳擔任愛心大使，並拍攝象徵失智長者時間序錯亂的影片，讓大眾了解照顧者面臨的辛苦。