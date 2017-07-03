指考地理Google影像入題 考生：中間偏易

考生認為這次地理難度中間偏易，只是非選題中的圖片比較難閱讀，有點影響作答。（記者張凱翔攝）

2017-07-03 15:24

〔記者張凱翔／台北報導〕106年大學指定科目考試最後一天，第二節考地理，考生普遍認為題目不難，有些題型除了生活應用題目較新外其他在考古題都有見過，不過非選最後一題考宮中側拍影像、Ggoogle遙測影像方位判讀圖片閱讀不易，不太好寫。

東山高中考生李同學說，考題大致上和往年差不多，而且圖表沒有很多，都是考基本觀念，比較印象深刻的是單選題裡面有考登革熱跟瘧疾的差別，另外非選題要透過空拍圖判斷方向、選出對照位置，要思考一下才有辦法作答。

板橋高中張同學表示，題目算滿簡單，很多考古題都有看過，甚至覺得模擬考還比較難，所以作答滿順暢的。但華江高中林同學說，簡答題圖很糊看不清，因此很難辨別，單選題有些題目也會猶豫，但難度還可以接受。

師大附中郭同學也說，空中側拍影像和地圖遙測影像有難度，而且影像圖印刷看不太清楚，對作答有影響，但其他題目算簡單，觀察時事題、圖表題都不多，尤其跟去年比起來時事少很多。

師大附中戴同學則認為，這次圖表、文字閱讀量變少，但考了登革熱和瘧疾有點意外，因為這類題型素材之前比較少見，作答時有猶豫，此外計算題也不多，只有一題要簡易計算建蔽率、容積率。