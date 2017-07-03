社會領綱草案公告 全校協籲「讓政治歸政治，教育歸教育」

社會領綱草案公告， 全校協今發聲明，理事長翁慶才呼籲接續的公聽會討論，應「讓政治歸政治，教育歸教育。」（圖由翁慶才提供）

2017-07-03 14:31

〔記者林曉雲／台北報導〕反黑箱課綱學運滿兩週年之際，12年國教社會領域課程綱要草案今天公告，現在的國小4年級學生及國一學生將成為首屆適用對象。全國中小學校長協會今天發出聲明，歷史課程分成「台灣、東亞、世界」3個分域，將中國史列為東亞史，在9月起展開的公聽會、及明年初的課審會程序中，應需要更多討論和對話，也期盼歹戲拖棚的政治討論應就此打住，讓政治歸政治，教育歸教育，切勿淪為政黨角力的政治討論。

至於社會領綱首創有問號課綱，教導學生思辨「誰的歷史？誰寫的歷史？」校長協會理事長翁慶才表示支持，不同論點各有支持與擁護的人，讓部分科目或學習內容條目採取更開放、或疑問句的方式書寫，可鼓勵學生進行思辨與探究，並提供教師授課、以及教科書編撰選擇的發展空間，也是回到教育的本質，不同世代對未來的看法未必一樣，這一代也不能告訴下一代「你的未來只有一個選擇」。一定要教會下一代選擇的能力與必須注意的事情，不是現在就提供一個唯一的答案。

此外，翁慶才認為，從世界觀來看，「認同」問題不是台灣獨有，而且真正的認同，如果只訴諸歷史和血緣，無法獲得全面成功。只是歷史教育和詮釋方式很容易被當成一具思想控制工具，以為可以利用它鞏固國家（民族）認同，但即使在戒嚴時代，執政者也不見得能透過課程標準及教科書控制老師和學生思想，邊上課邊罵黨國荒謬的歷史老師，大有人在。

全校協指出，課綱之爭掀開潛藏於不同族群、不同世代的史觀、國家認同與意識形態糾葛，一直存在台灣社會，透過新課綱讓學生理解不同的聲音，台灣社會才有可能和解，才會實質化解衝突，讓不同意見可以並存在社會，因此全校協疾呼，課綱不該淪入藍綠火拚的宿命，扭曲教育本質，要尊重台灣是民主多元、資訊透明的社會。

全校協提出兩項主張：一、從區域影響觀點學歷史，中國史將放在東亞歷史脈絡中討論，需加強跟社會對話，避免政府以往制定政策疏於溝通的弊病。二、社會領綱規畫「探究與實作」課程，強調「做中學」的實踐，高中應及早加強準備，須在一年內做好做到位，否則部分老師恐會繼續觀望，等時間到了才急就章上路。