打造大新營觀光大道 172線安溪寮至白河拓寬為20米

台灣國際蘭展曾有10天24萬人次的紀錄，造成安溪寮地區交通嚴重負擔，地方爭取拓寬多年，市府今日召開說明會，172線安溪寮至白河段將拓寬為20米4線道。（記者王涵平攝）

2017-07-03 14:53

〔記者王涵平／台南報導〕台灣國際蘭展曾有10天24萬人次的紀錄，造成安溪寮地區交通嚴重負擔，地方爭取拓寬多年，市府今日召開說明會，172線安溪寮至白河段將拓寬為20米4線道。

台南市議長賴美惠上午邀工務局長蘇金安、水利局長彭紹博在長安社區活動中心召開說明會，簡報南74線與172線拓寬進度與排水規劃。

賴美惠表示，爭取市道172線安溪寮至白河區拓寬工程總經費11億元，預計108年底竣完；後壁區南74區道鐵路以東段闢建工程總經費5200萬元，預計107年6月竣工。

賴美惠強調，後壁區南74線由新營通往新東里連結到台一線，172線由台一線接安溪寮到白河交接，兩條道路影響人民行車安全甚劇，地方各界期盼拓寬已有數十年之久。大力爭取市府財源支持，終於有了著落。

地方建議水利局配合工務局南74線與172拓寬工程，應先規劃區域排水問題併案施工，不要因拓寬道路完成後而影響排水造成淹水問題，後壁區公所建議改善道路側溝使安溪寮聚落內排水有效排入172線旁南安溪寮中排及附近涵箱，並做好側溝高程及計畫改善方案。

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