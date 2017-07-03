指考地理非選圖模糊 高中師憂影響作答

2017-07-03 14:26

〔記者吳柏軒／台北報導〕指考地理科非選擇第3題中，考空拍與Google地圖判讀，解題的高中老師建議，圖片印刷應更清楚，否則容易影響判斷跟計算，另題目選項還出現了「市場機制」、「多角化經營」等非課綱主要概念，若列為答案恐不妥。

中正高中地理老師戴安蕙說，今年指考地理試題有4成圖表題，但照片解析度應再加強，否則恐影響考生作答，舉例非選第3題的圖11，要考生判斷高鐵站位置並與圖10對照，圖片不清楚，找不出高鐵站就會影響作答。

另，南湖高中地理老師林靜怡也發現陷阱題，點出第13題考疾病傳染的曲線圖，其中圖表雖列入當地病媒蚊數量的曲線，但考生須從時間判斷病媒蚊與疾病無關，因此選項不可選瘧疾、登革熱等，考驗考生素養，答對率恐不高。

戴安蕙也說今年試題考驗考生的地理技能，例如方位判讀，以及地圖專業繪測法中的「橫麥卡托投影」（TM二度）等；林靜怡也舉例，第20題考判讀風花圖，但加入風力發電因素，因此考生除了看起風天數之外，也要看風力強度，才能找出正確的風機設置方位，同樣屬於考驗地理技能與素養的好題。

台北市高中地理科教師群認為，今年地理基礎題有，難題少，但難題並不容易解答，整體難度及五標跟去年差不多，但在第11題選項中出現「市場機制」、第22題出現「多角化經營」，則非課綱主要概念，列為答案選項較不妥。