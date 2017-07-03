暑期英語國際生活營隊在頭家國小開跑

頭家國小舉辦暑期英語國際生活營隊，學童透過彩繪，了解不同國家地理環境。（記者歐素美攝）

2017-07-03 14:08

〔記者歐素美／台中報導〕暑期英語國際生活營隊在潭子區頭家國小開跑！頭家國小一直以來就是英語學習的重點學校，校方這次承辦英語營隊活動，結合校內合格英語師資及3位外籍英語教師，以及來自亞洲大學、台中教育大學、朝陽科技大學的英語系大學生小隊輔，提供學童有趣的英語學習。

頭家國小表示，這次英語活動以羅馬尼亞、墨西哥以及蒙古3個國家為主軸，做為課程創意發想，讓孩子了解不同國家的地理位置、傳統藝術、運動活動、特色餐食等，打開孩子的國際視野。

頭家國小5年級學生蔡伯彥說，外籍教師充滿活力的熱歌勁舞令人印象深刻，不知不覺連自己也跟著手舞足蹈，真是太有趣了；3年級的黃榆婷開心的說，外國老師都很親切，也讓我們認識不一樣國家文化，第一次體驗才知原來墨西哥的莎莎醬這麼好吃。

頭家國小校長王玉龍表示，英語教學是頭家國小最大的特色，學生在學校不但有扎實的英語學習基礎，加上多元的展演機會，讓學生不但能夠充滿自信，更能將平日所學的英語盡情發揮，這絕對是最棒學習體驗，期許未來這些孩子們能夠持續快樂且有效率的學習英語，相信絕對能夠給孩子一個難忘的經驗，更拓展孩子們不一樣的眼界。

教育局表示，暑期英語國際生活營隊今年共舉辦4個梯次，於7月3日至7日、7月10日至14日各連續5天，分別在潭子區頭家國小、龍井區龍山國小、中區光復國小及烏日區烏日國小舉行，以結合專業中外籍教師，設計多元、活潑又有趣的課程，各營隊招收120個名額，以弱勢家庭學童優先，希望透過舞蹈歌唱、遊戲闖關、實際操作、文化分享、食物介紹、體育競賽等，讓學生快樂學習英語。