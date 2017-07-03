重機團體盼明年元旦上國道 交通部傾向1年試辦

警方日前在國道攔下36台大型重機，依法開罰拖吊。（資料照，記者王宣晴翻攝）

2017-07-03 13:59

〔記者蕭玗欣／台北報導〕重機騎士爭取道路平權，今天上午赴交通部開會協商，下午約1點左右結束閉門會議。交通部傾向先開放車流量較少的橫向國道，並就安全、行為、秩序三項指標觀察1年，再決定是否正式開放；不過，中華民國大型重機全促會理事長洪宗寶卻認為，三項KPI指標應用來正向宣導具，而不是剝奪重機路權的工具，更希望試辦期縮短為半年，最遲明年1月1日要開放。

立院在民國101年通過「道路交通管理處罰條例」修正草案，紅牌大型重機可依交通部公告的路段及時段行駛國道，不過交通部至今仍未公告可行駛路段，遭重機團體抗議。交通部今召集專家、學者及相關大型重機團體開或研討，政務次長祈文中指示近期內要成立安全小組，由公部門、專家學者及重機團體推派2道3位代表組成，討論開放重機上國道時間及方式等事宜，讓重機騎士也能在安全情況下共享路權。

洪宗寶表示，會議中包括貨櫃公會、駕駛人協會及大貨車團體都不再排斥重機上國道，認為只要在安全的情況下就能開放通行。交通部也承諾將由公路總局安排重機騎士上宣導違規的講習課程，這是過去交通部沒有做的。

不過對於交通部表示將推動1年的觀察期，洪宗寶則認為，1年時間太長，過去重機在國3甲及快速道路行駛都是安全的，為什麼還需要這些指標?最慢只能容許今年元旦起開始實施。

洪宗寶說，KPI應該是告訴重機騎士有哪些潛在的危險，並進一步做安全宣導，而不是拿某幾位行為不好的駕駛人來影響好的駕駛人，這點是他們和交通部想法不同的地方。因此重機團體也在會中表達意願，未來可和公路總局及地方政府召開道安講習課程，向重機騎士宣導如何在國道上比照小型車行駛。

台灣機車路權促進會成員劉伸威也認為，交通部不該用部分肇事率來限制其他騎士，他舉例，交通部提出大型重機有3%的肇事率，但反過來說，有97%的騎士是遵守交通規則，交通部卻把3%的人放大，去取消其他人的路權，這樣乖乖上路的騎士算什麼？#