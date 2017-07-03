加薪心情好隨手買 他獨得9.59億頭獎

獨得9.59億元威力彩頭彩的中獎人，指定捐1千萬元給桃園市政府，台灣彩券公司董事長薛香川（左）今天代表將支票捐給市長鄭文燦（中）。 （記者陳昀攝）

2017-07-03 14:06

［記者陳昀／桃園報導］威力彩今年度單注最高頭彩獎金，2月13日在桃園市中壢區「招鑫來彩券行」開出，中獎人獨得9.59億元獎金，他發揮愛心捐出6300萬元給各慈善機構，其中1千萬元指定捐給家鄉的桃園市政府，台灣彩券公司董事長薛香川今天代表將支票捐給市長鄭文燦，桃園市政府社會局也規劃社會福利專案，預計能有11.5萬人次受惠。

薛香川指出，幸運得主年約40多歲，和太太都在私人企業上班，兩人平時有買彩券習慣，10多年來每週都會買2、3次彩券。他說，中獎人因年後調薪心情好，2月13日午休先到公司附近彩券行買了3注自選號碼，下班回家途中經過一家彩券行好停車，又下車多買一注電腦選號，就是這注得了頭彩，讓他獨得9.49億元。

鄭文燦指出，桃園市政府社會局規劃以兒少保護為重點的社福專案，這筆善款將用於「緊急安置處所設備汰換」、「弱勢兒童短期托育及課後照顧服務計畫」、「桃園市公托親子館充實設備設施計畫」、「兒少保護個案交通接送服務計畫」及「家庭暴力暨性侵害防治中心安置處所設備汰換計畫」。