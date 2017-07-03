醫訊》苗縣衛生局籲民眾 多利用在地醫療資源

苗栗縣政府衛生局呼籲民眾，小病看厝邊醫師、大病到大醫院看醫師、有病要盡早就醫、不要聽信偏方。（記者許展溢翻攝）

2017-07-03 14:04

［記者許展溢／苗栗報導］「小病看厝邊醫師、大病到大醫院看醫師、有病要盡早就醫、不要聽信偏方。」苗栗縣政府衛生局舉例，曾有民眾發現右邊頸部淋巴結腫大，開始接觸多項偏方，吃很多草藥，導致越來越腫脹。並指苗縣多家醫院設有先進醫療儀器，更有專業醫療團隊，呼籲鄉親要有信心相信苗縣各醫院，接受有證照的醫師協助看診。

苗縣衛生局指出，頸部淋巴結腫大的民眾阿義，心裡雖然知道事情不妙，但又不敢面對問題，沒勇氣直接看醫師，後來事態嚴重，經親戚建議才到大醫院中醫部看診。

苗縣衛生局表示，阿義接著由腫瘤科醫師，協助做切片檢查，確診為鼻咽癌第2期，之後做化學治療及鈷60照射治療，隨著療程進行，加上他攝取高蛋白營養食物，有足夠休息，右邊頸部腫瘤才逐漸縮小。

苗縣府衛生局坦言，苗栗雖醫療資源不均，導致許多苗栗鄉親生病，都大老遠到外縣市看病，但強調苗縣醫療水準比起其它縣市毫不遜色，千萬元以上貴重醫療儀器超過20台，醫學中心有的精密儀器，苗縣也有。

苗縣府衛生局強調，苗縣各醫院已有醫學中心同等級設備，也有多例實務臨床治療成功案例，只是鄉親信心不夠，希望民眾有任何疑問，都可以致電詢問苗縣衛生局，多善用在地資源。