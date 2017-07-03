苗栗看守所役男暑期課輔 小朋友快樂過暑假

苗栗看守所替代役男，帶領新英國小學童進行團康活動，很快就打成一片。（記者張勳騰攝）

2017-07-03 14:07

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗看守所的役男們各有專長，今年寒假至苗栗市新英國小舉辦關懷學童寒假課輔活動，獲學童好評，學童及家長期待暑假能續辦，獲苗栗看守所長楊方彥全力支持，昨天開課，6位替代役男除輔導學童課業，將帶著學童們學習樂器、繪畫等，讓學童度過快樂、充實的暑假生活。

楊方彥指出，為持續關懷及服務學童，苗栗看守所的役男於5月份開始投入新英國小上學導護志工，在學童上學時間負責路口導護及教室自修陪伴，雖然每天很早起床，但能夠守護著這群小天使，役男們甘之如飴，也拉近了與學童的情感，獲家長的高度肯定。

新英國小校長鄭玉美表示，苗栗看守所役男運用自己的專長，寒假期間帶領學童學習各項才藝及課業輔導，暑假前夕，有不少家長及學童期盼能再開辦，當校方公布苗栗看守所將舉辦暑期課輔的消息後，就有35位一至五年級學生報名，約占全校學生的一半。

苗栗看守所這次派出6位役男，具音樂、繪畫及團康專長的各兩位，今天的開課儀式，役男們先帶領學童進行團康活動，一下子就打成一片，小朋友高興地學習鐵琴等，正式迎接快樂的暑假生活。

畢業於國立台灣體育運動大學的替代男賴文斌說，在學校時就曾有帶領小朋友團康遊戲的經驗，能貢獻所學，培養小朋友學習團隊合作，真的很有意義。

苗栗看守所秘書許茂雄說，這6位替代役男也利用時間準備課程，將分別開設音樂班（認識基礎樂理、小提琴演奏、烏克麗麗教學等）、繪畫班（基本素描、海報創作、藝術品創作等）及團康活動班（學習團隊合作、算術應用、邏輯推理運用）等，讓學童在完成暑假作業之餘，還能學習各項才藝，未來若人力足夠就會持續辦下去。