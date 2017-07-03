夫妻樹是惡魔化身？ 解說志工說分明

玉山國家公園著名地標塔塔加夫妻樹的「夫樹」（右）在6月30日晚間不敵豪雨侵蝕倒伏，留下「妻樹」孤獨佇立，夫妻樹相依偎的美景只能成追憶。（黃源明提供）

2017-07-03 13:22

〔記者曾迺強／嘉義報導〕玉山國家公園著名地標塔塔加夫妻樹的「夫樹」，在6月30日晚間不敵豪雨侵蝕倒伏，留下「妻樹」孤獨佇立，令人不捨；阿里山鄉香林國小教師黃源明發現與其相關的故事陸續在網路流傳，但部分有穿鑿附會及誇大之嫌，如殉情之戀、惡魔化身等，今天在臉書發文說明夫妻樹的前世今生，駁斥網路傳言。

黃源明是玉山國家公園解說志工，著有《漫步在雲端》一書，長年記錄玉山、塔塔加變遷。

黃今天在臉書發文指出，夫妻樹在1963年一場連續14天的森林火災而燒毀，此後新中橫公路開闢，工程人員遠望2棵巨大枯木彷彿牽手情深，將其稱作「牽手神木」，後來正名為夫妻樹。

黃源明表示，夫妻樹周邊地質脆弱，常有落石、坍方，後因開路又削掉大片山壁，落石成為常態，20多年前曾發生遊覽車滑落山谷，造成4死意外，玉管處陸續興建護欄及觀景台，遊客只能遠觀夫妻樹景。

黃源明認為，夫妻樹斷枝傾斜日益明顯，逐年變矮，千年檜木枯木中空被菌侵蝕是正常現象，玉管處早就察覺恐有倒伏的一天，如今北側紅檜枯木（夫樹）在不影響遊客觀景安全自然傾倒，應該是最良善的結局。